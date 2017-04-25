阿斯塔纳将举行见面会迎接迪玛希回国

哈通社阿斯塔纳 - 迪玛希粉丝见面会将于今天（4月25日）下午在阿斯塔纳市中央音乐厅举行。

哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒昨日通过其个人facebook主页宣布了这一消息。



"朋友们，25日18:30时，我们将在中央音乐厅举办隆重的仪式，迎接参与中国《歌手2017》音乐竞技节目并取得优异成绩的迪玛希•库代别尔艮的凯旋。见面会不收取任何门票费用，欢迎大家前来支持迪玛希。朋友们，让我们一起欢迎迪玛希回家！"部长这样写道。



哈萨克斯坦青年歌手迪玛希•库代别尔艮今年参加了中国湖南卫视的音乐竞技秀《歌手2017》，不仅以惊人的歌喉迅速征服了中国听众，更通过这一平台迅速打响了国际知名度。



在异国成名的同时，这位谦逊知礼、博学多才的歌手，依然不忘时时向世界宣传祖国，宣传哈萨克的文化和艺术，为许多人打开了了解哈萨克的大门，以至于中国的官方媒体盛赞其为"一带一路上的文化使者"。



值得一提的是，在《歌手2017》决赛中，迪玛希与中国歌手尚雯婕合作，演绎了一段精彩的歌曲串烧，并最终获得第二名。



【编译：木合塔尔·木拉提】