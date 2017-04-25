外交部：减少军费开支有助于缓解国际争端

哈通社阿斯塔纳 --从2011年开始，由瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发起的"减少军费开支国际日"活动，会在每年的4月24日举行。

活动期间，SIPRI会发表前一年的军费开支统计。根据SIPRI昨日公布的统计数据显示，2016年全球军费开支有所增加，总额高达1.68万亿美元，比2015年增长了约0.4%。



哈萨克斯坦外交部昨日发布了一份声明，强调了"减少军费开支国际日"活动的重要性并对这一活动表示支持。



在表达对"减少军费开支国际日"活动的支持的同时，外交部在声明中指出，当前国际社会的发展正在步入一个形势更加错综复杂的时代，大国之间的信任缺失以及相互的竞争心态，正在不断激化原本就已复杂的国际环境。这又加剧了各个国家出于保卫自身利益和增加影响力的目的，而更广泛的开展对军事领域的投入。



声明表示，自独立至今的25年来，哈萨克斯坦始终坚持着和平发展的立场。作为曾经拥有世界第四大核武库的国家，哈萨克斯坦自愿放弃了核武器，关闭了塞梅核试验场，纳扎尔巴耶夫总统的《21世纪无核化世界》宣言得到了联合国的大力支持。



"在宣言中，总统呼吁采取措施，减少通过军事手段应对国际矛盾的做法。我们相信，国际范围内的军费削减，将有助于缓解大国之间的冲突可能，并减少军事冲突的发生。"声明强调。



声明称，哈萨克斯坦始终认为，军费开支的削减，将大大增加国际社会能够在饥饿和贫困现象的斗争、建立更加公正繁荣和稳定的国际秩序上的所投入的资源，确保2015年联合国通过的《可持续发展目标》各项任务的最终落实。



在2015年的联合国峰会上，纳扎尔巴耶夫总统曾建议，为了能够在2030年实现《可持续发展目标》中的相关任务安排，每个国家应将军费开支的1%投入到这一领域的发展建设当中。



声明强调称，尽管仍有许多国家对减少军费开支的倡议缺乏支持，但更多的人已经认识到，军事手段不仅无助于国际争端的顺利解决，反而还会激化矛盾并导致更加严重的后果。



"实现国际无核化以及减少军事开支，将用在军事领域的资源转而投入建设，会令国际社会在发展中取得更大的成就。哈萨克斯坦支持‘减少军费开支国际日'活动的开展，并相信这一活动将为国际和平作出重要的贡献。"声明中这样写道。



【编译：木合塔尔·木拉提】