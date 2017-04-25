哈通社阿斯塔纳--据国家铁路总公司消息，首趟中欧班列（伦敦-义乌）过境哈萨克斯坦。

消息称，4月24日，首趟中欧班列（伦敦-义乌）满载医药、婴儿用品等货物，过境哈萨克斯坦进入中国境内，前往终点站浙江义乌。

消息称，班列始发于英国"DP World London Gateway"站，穿过英吉利海峡隧道，途径法国、比利时、德国、波兰、白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦驶向中国义乌。



哈铁快运公司执行经理卡尔•戈赛因对记者说："通过哈萨克斯坦多式联运的过境运输服务，各国运输商可将自己货物运输时间缩短2倍，通常通过海运则需要36-38天，时间提前将近1个月，费用约是空运的20%左右，时间和成本比较优势明显。"



戈赛因说，中欧班列为沿线各国经济发展带来重要推力，同时有利于"光明大道"经济政策和一带一路战略的实现。



据中国海关统计，截至2016年底，自义乌始发的中欧班列及其返程班列已超过100列，海关累计监管铁路国际联运集装箱超过1万标箱，同比大幅增长91%。



中欧班列是往来于中国与欧洲以及"一带一路"沿线各国的集装箱国际铁路联运班列。由于通关高效便利、货源支持强劲、辐射范围广、综合运输成本较低，未来发展潜力巨大，中欧班列已成为地方区域经济发展的助推器和新引擎。



首趟满载日用百货、中国开往英国的中欧班列于当地时间2017年1月１８日抵达英国伦敦的火车站。这趟班列于１月１日从中国义乌西站出发，全程运行１２４５１公里，历时１８天到达终点站。



【编译：金桥】