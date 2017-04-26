中国首艘国产航母下水 和“辽宁号”有何不同

哈通社阿斯塔纳 -- 中国第二艘航空母舰周三（4月26日）在东北城市大连的香炉礁码头下水，这也是中国第一艘自行建造的航母。

中国第一艘航母"辽宁号"船体购自乌克兰，前身系前苏联未建造完工的航母"瓦良格号"。



周三下水的这艘航母还没有正式命名。中国官媒新华社报道称，这艘航母由中国自行研制，2013年11月开工，2015年3月开始坞内建造。中国官方也在2015年确认了这艘航母的存在。



路透社引用中国媒体报道透露，这艘航母可能会在2020年入列。



新华社称，目前该航母"已完成建造，动力、电力等主要系统设备安装到位"，下一步将"按计划进行系统设备调试和舾装施工，并全面开展系泊试验"。



中国国防部此前透露，这艘中国国产航母排水量为5万吨，使用常规动力而非核动力。它将配备中国国产的歼-15机型以及其他一些战机。



中国国台办发言人当天在记者会上表示，这有助于增进维护国家主权、领土完整和重大核心利益的能力。



法国战略研究所军事学院的中国研究专家朱丽叶（Juliette Genevaz）称，这艘新航母的下水目前还只是一个标志性事件，距离实现真正的首次水下测试还有大约两年时间，它还需要安装其它部件。



这艘航母下水之前，中国刚于周日庆祝了第68个海军节，朝鲜半岛正迎来新一轮的紧张对峙。



中国首艘国产航母有何特点?



从当天中国媒体的直播画面上看，这艘中国自己建造的001A型航母无论从吨位、起降方式、整体外形等诸多方面与辽宁舰相仿，但其舰岛、舰体结构和很多细节方面差别很大。



1）舰岛变小、结构优化。这艘001A型航母的舰岛大约比"辽宁号"缩小10%左右；



2）航母甲板变大。001A型产航母仍然采取倾斜式甲板，但甲板比辽宁舰更大。由于舰岛体积缩小，在舰岛前方最少增加了一个舰载机的停泊位。甲板上的停机位数量增加，舰载机的触动效率也得到提高；



3）机库变大。001A型航母通过局部的重新设计，移除导弹发射井调整结构，使其完全变成舰载机机库。据保守估计，001A型航母的机库面积相比"辽宁"舰增加10%左右。



【来源：BBC中文网】