迪玛希号召全国青年为祖国未来共同奋斗

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦民族和睦大会第二十五届全国代表大会，26日在阿斯塔纳举行。

会议由纳扎尔巴耶夫总统主持。



哈萨克斯坦歌手迪玛希•库代别尔艮以青年代表身份出席此次大会，并发表了演讲，向全体哈萨克斯坦年轻人发出了呼吁。



在演讲中，迪玛希感谢了所有支持他艺术道路的哈萨克斯坦人民，并表示他将继续努力，做一个向纳扎尔巴耶夫总统一样，尽心竭力为哈萨克民族走向世界贡献力量的人。



"众所周知，您（指纳扎尔巴耶夫总统）以卓越的智慧，令哈萨克斯坦在世界政治舞台上得以占据一席之地，为我们跻身世界先进民族之林打下了基础。作为一名追寻艺术道路的歌手，我将以您为榜样，通过我的歌声，将哈萨克璀璨的文化、不灭的历史、光辉的形象介绍给世界各国人民，无论过去、现在和将来，这都是我最重要的目的。无论在世界的任何一个国家的舞台上，我都会自豪的向人们介绍称，我来自哈萨克斯坦这个独立而尊严的国家。您曾经说过，开放、独立、富强、自主的哈萨克斯坦的未来，掌握在每一个哈萨克斯坦年轻人的手中。对于每一个有志青年而言，如今可谓是我们的黄金时代。因此，我特别在此呼吁，希望所有的青年朋友们为哈萨克的复兴和崛起而努力奋斗。"迪玛希•库代别尔艮说。



随后，迪玛希以爱国主义诗歌选段"回首数个世纪的历史长河，犹如打开祖国的史诗画卷。哈萨克斯坦我的祖国我的家园，你的未来与我紧紧相连。（Сан ғасырлар тарихынан кешегі, Туған елдің шежіресі еседі. Менің елім Қазақстаным, Отаным, болашағы бізбен бірге өседі）"结束了演讲。



值得一提的是，在此次大会上，纳扎尔巴耶夫总统就阻碍国家发展的一些问题，发表了讲话。



【编译：木合塔尔·木拉提】