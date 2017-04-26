纳扎尔巴耶夫总统接见迪玛希 为其做“巴塔”祝福

哈通社阿斯塔纳 --哈萨克斯坦民族和睦大会第二十五届全国代表大会26日在阿斯塔纳举行。

据总统府新闻局消息，在大会开始前，纳扎尔巴耶夫总统专门接见了著名青年歌手迪玛希•库代别尔艮及知名导演阿罕•萨塔耶夫。

会谈中，纳扎尔巴耶夫总统就迪玛希在中国获得的成功表示祝贺。



"真主赐予你非凡的歌喉，这是你的天赋，你要珍惜它。作为长辈，我想为你做一个‘巴塔'：愿你平安幸福、事业顺利，愿真主赐予你力量，增长你的学识，助你为祖国和人民立下更多功业。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统告诫迪玛希，在今后的艺术生涯中，需注意保持身体的健康，维持一个强健的体魄，并要迪玛希向其祖父祖母带去总统的问候。

迪玛希则对总统的接见表示感谢，并强调，能够得到总统的"巴塔"祝福，令他倍感自豪和激动。



迪玛希表示，正是纳扎尔巴耶夫总统等众多政治家们建设起来的独立、富强的哈萨克斯坦共和国，给予了他能够前往世界各国表演的机会。



迪玛希还向纳扎尔巴耶夫总统介绍了自己在中国期间所获得的成绩，并再次就总统的支持表示了感谢。



"我的梦想就是在世界的舞台上放声歌唱，我会继续为之努力。"迪玛希说。







【编译：木合塔尔·木拉提】