迪玛希发表节日祝贺：愿我们的社会甜蜜和谐

哈通社阿斯塔纳 - 青年歌手迪玛希•库代别尔艮向全国人民致以5月1日--哈萨克斯坦全民团结日节日祝贺。

歌手迪玛希今天在其个人INS账号上写道："我们所有人都是一家人！5月1日--团结日快乐！！！相貌不同但我们目标一致，文化各异但我们心愿相通--愿我们的社会永远甜蜜、和谐！！！"



值得一提的是，在迪玛希这条INS动态下留言的中国粉丝数量颇多。粉丝们通过留言向迪玛希表达了思念和支持，并提醒歌手要注意健康，祝福他身体健康。



通过参加中国《歌手2017》音乐竞技节目而迅速知名中国，进而受到世界关注的哈萨克斯坦青年歌手迪玛希•库代别尔艮，前段时间获得了纳扎尔巴耶夫总统的接见，并作为青年代表，在第二十五届哈萨克斯坦民族和睦大会全国代表大会上发言。



据悉，迪玛希还获得了MTV音乐录影带大奖（MTV Music Awards）的提名。



而由语言学副博士、著名诗人和阿肯、欧亚大学传媒与公共关系系副教授沃恩阿伊古丽•图尔詹女士执笔的一本有关迪玛希的专著--《迪玛希》也将于近期上市。



作者称，《迪玛希》一书中将详细的描述迪玛希的成长经历，其父母对他的影响，迪玛希对音乐的执着和探索及这种执着精神的根源，以及对中国《歌手》节目特色和中国听众艺术素养的分析。



【编译：木合塔尔·木拉提】