预测特朗普下个执政百日：他会成功吗？

哈通社阿斯塔纳 -- 美国总统特朗普上任首个一百天已经过去。

特朗普的百日政绩迄今为止完全是"混搭"风格。尽管他的立法成果不足，但特朗普通过行政行动取得一些成功，特别是在移民执法和收回监管等领域。



特朗普已在最高法院取得了成绩，尽管这更反映了继承公开席位的情况（感谢去年共和党的顽固态度），而不是总统的任何特别成就。



如何评说特朗普百日政绩？



尽管执政百日获得媒体和白宫本身的相当关注，但这是仅仅是特朗普第一任期的一小部分。



特朗普仍有1,350天的执政时间，大约90％的执政故事尚未书写。 特朗普究竟会被视为一位成功或者失败的总统，或者说，他是否有希望获得第二届任期，将在未来数月和几年内确定。



经济方面如何？



当被问及白宫的减税计划时，美国财政部长史蒂夫·努钦（Steve Mnuchin）表示，这事"有关就业、就业和就业"。就业机会和经济状况如何，将成为评判特朗普总统政绩的决定性问题。



2008年爆发的美国经济大衰退仍对美国良知留下深深的阴影，选民蜂拥而至支持特朗普，很大程度上是因为他承诺将实施促进经济增长和保障金融安全的措施。对于许多需费时从上次衰退中缓过气来的白人工薪阶层选民来说，就更是如此。



正如他的许多竞选承诺一样，特朗普为其行政团队设置了一个非常高的目标，反复承诺将实现年均4％的经济增长率，这一目标远远超过了目前的趋势线。



特朗普继承了一个稳定的经济体，失业率低，增长稳定。在他上任的首个一百天，美国股市蓬勃发展，消费者信心增加，但最近公布的经济增长率（即2017年第一季度为0.7％），可能意味着未来的不确定性。



说到底，特朗普的执政业绩以及他所有的贸易、税收和监管政策，将依据国家底线和普通美国人来制定，而非针对华尔街的的立场来作出评判。



特朗普能赢吗？——无法控制的宏观经济因素可能大大影响总统的政策决定，就国家的经济状况而言，总统所受到的褒贬远超他们应得的评价。总统任期的四年很长，但特朗普的开局步伐坚实，赢的机会正向他倾斜。





移民政策方面如何？



美国总统拥有对移民政策的广泛权威，特朗普没有避免使用它。 然而，朗普普最高调的两个举动已在法庭上陷入僵局。美国上诉法院第九巡回法庭在本月晚些时候将针对特朗普第二次暂停实行难民重新安置，以及禁止六个主要是穆斯林国家的公民进入美国的禁令举行听证会。



除此之外，特朗普颁布行政命令，指示联邦政府扣留不与移民官员完全合作的所谓"庇护城市"的联邦拨款，但这一行政令 上周在加利福尼亚州被加州北区法院一名联邦法官推翻。



特朗普在竞选时承诺将在美国和墨西哥边界修建围墙。围绕是否修建这座阻挡移民围墙的争执一直在持续。看来政府会把修墙拨款资金作为最近结束的预算谈判的条件，但白宫后来撤回这一立场，似乎更愿意在秋季预算讨论中打一场特殊的战斗。



在竞选中，特朗普也承诺改革合法移民，减少新抵美定居者的人数，改变获得优先签证的申请人类别，检讨工作签证发放计划，这些都可能会影响高技术人员的签证申请。



特朗普能赢吗？——特朗普总统有这些权力，而且有明显的愿望行使这些权力。 不过，保守派大法官占多数的美国最高法院将是特朗普行为合法性的最终裁决者。





行政任命方面如何？



特朗普总统上任之后最显著的其中一个特点就是，白宫任命行政班子成员的速度非常缓慢。



虽然特朗普无情地抨击参议院民主党人，（错误地）称他们正前所未有地拖延确认他的内阁人选任命，但他本人也在任命低级职位人选方面拖拖拉拉。 国务次卿、副国务卿和大使人选的任命也许不会受到全国媒体的关注，但他们主要负责各机构和部门的日常运作和磨合，并在海外代表美国。



其中一些可能是有意为之。人员匮乏的官僚机构很难抵挡预算削减的计划，特朗普政府也似乎将减少职业雇员在国务院的影响力。 然而，在其他方面，比如经济、社会和贸易政策方面，人手匮乏限制了行政当局实现目标的能力。



特朗普能赢吗？——当然可以 ，只需要交给国会一系列任命名单。不过，有时候看起来，似乎他宁愿混乱。





外交政策方面如何？



特朗普在竞选期间承诺对美国的外交政策做出重大调整，把美国放在第一位。 然而，特朗普政府正面临着两个潜在的国际冲突局面，它们可能对特朗普所谓的避免全球纠缠的想法提出挑战。



随着美国对叙利亚政府机场进行导弹袭击，美国一直致力于在该国内战中惩罚违反国际法的行为，特别是使用化武的行为。如果叙利亚总统阿萨德决定再次对平民动手，特朗普将面临作出军事回应的压力，而新的回应将不仅仅限于舰载导弹袭击的方式。



与此同时，朝鲜研发核武和弹道导弹的计划持续令局势紧张。美国副总统迈克·彭斯（Mike Pence）最近表示，对朝鲜的"战略耐心时代已经结束了"，而"战略耐心"政策是奥巴马政府此前公开表明的对朝政策。不过，朝鲜领导人金正恩似乎并没有受到任何阻吓，朝鲜可以针对美国的袭击对韩国展开大规模攻击，韩国首都首尔离非军事区仅有55公里。





在叙利亚和朝鲜问题上，特朗普总统要么在言辞上更上一层楼，采取升级行动，要么给人留下一个印象，即他的威胁空洞无物。



此外，还有一些现在看不到的外交政策危机。比如，乌克兰、也门、阿富汗和南中国海等，无人知道特朗普可能面对的最艰巨挑战来自哪里。



特朗普能赢吗？——作为总统，特朗普无处不再，有时对某些国家磨刀霍霍，有时却视而不见。



贸易方面如何？



特朗普在在竞选期间谈到贸易问题时异常强硬，在未来的日子里，他仍有时间将承诺兑现。



特朗普近日与加拿大就软木材和乳制品问题发生争议，这似乎是有争议的北美自由贸易协定重新谈判的前奏。 特朗普在周四曾告诉记者，离美国退出"可怕的"贸易协定仅有几天时间了，可特朗普在与墨西哥和加拿大领导人交谈之后却改变了主意。



具有讽刺意味的是，特朗普对诸如加拿大奶制品等贸易问题的关切，本来将在跨太平洋伙伴关系协定中得到解决，可他上任后，已将该协定抛弃。



在竞选期间，特朗普也经常"向中国开炮"，但在上任之后，针对中国的口气大大地软化了。就目前来看，美国没有与其最大的贸易伙伴就经济问题摊牌的任何迹象。



特朗普能赢吗？——由于中国并未被摆上台，特朗普必须寻找方法，通过北美自由贸易协定的重新谈判，达成"更好的交易"，但这个过程将漫长而复杂。





立法方面如何？



目前有一丝希望，众议院很快就可以达成废除和取代奥巴马医保（Obamacare）计划的协议。 不管结果如何，他们会在参议院面临更大的障碍，因为许多共和党参议员反对众议院提出的部分提案。



特朗普下一个重大立法优先事项是税收改革，鉴于目前政府的建议模糊不清，税收改革还处于早期阶段，似乎国会共和党人将不得不再次重组政策，但有关作法在医保改革方案上没有太好的效果。



特朗普在竞选中还对基础设施建设开支和新的托儿福利做出承诺。 这两个领域都可以成为两党合作的好地方，可前提是，在上任首个一百天里无情抨击民主党之后，特朗普总统仍然可以将民主党哄骗上谈判桌。



或者，特朗普不要求重启废除和取代奥巴马医保计划，而让基础设施开支计划先行，破解民主党的抵抗。然而，时过境迁，他仍然拥有共和党多数票，明年的国会选举越接近，党派将面临越大的压力，得拿出成就来。



特朗普能赢吗？—— 共和党人目前入主白宫并控制了国会两院。 他们肯定会在某个时候达成某项立法成就。





选举方面如何？



啊，是的，中期选举。2018年11月进行的中期选举牵涉到改选参议院席位的三分之一，所有众议院议席，以及36个州（包括佛罗里达州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州和加利福尼亚州等）的州长选举投票。



传统上来说，控制总统职位的党派在这次选举中处于不利地位，因为下台的党派往往更有动力去投票，而导致总统上台的政治钟摆却向另一个方向摆动。例如，奥巴马和民主党在2010年和2014年遭受了重大的失败，共和党人乔治·W·布什（George W Bush）也在2006年遭受同样命运。



特朗普至少还有点幸运，因为参议院在2018年的改选席位很大程度上来自他所控制的州，如印第安纳州、西弗吉尼亚州、蒙大拿州和密苏里州。尽管如共和党现在在参议院的多数席位仅占两席，但民主党人将被迫捍卫的危险席位远比共和党人更多。





不过，众议院可能是另一回事。虽然人口统计数据和国会地区划分方式有利于共和党人，但如果特朗普在2018年中期选举中不受欢迎，民主党选民投票率高涨，那么他们就可以夺得24个议席，从而赢得国会下院，这将是自2010年以来的首次。



所有这一切都很重要，不仅是因为民主党夺得对国会一半的控制权将严重阻碍特朗普通过任何立法的能力，而且还会使民主党拥有一个平台，更积极地监督总统的行动。



回顾一下奥巴马执政期间共和党人在国会进行的一系列听证和调查。现在再想象一下，民主党人将如何对特朗普的报税问题、据称与俄罗斯的关系，以及他的商业帝国内的可能利益冲突等问题展开调查。



要想预览明年的情况，请留意今年11月在弗吉尼亚州和新泽西举行的州长选举，以及今春即将在蒙大拿州和乔治亚州举行的州众议院特别选举。



特朗普能赢吗？——历史不在总统一边。问题在于杀出一条血路，得费多大的劲儿。



【来源：BBC中文网 编辑：昂哈尔】