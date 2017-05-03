阿拉木图州公民慈善团体通过微信平台募捐帮助弱势人群

哈通社塔勒德库尔干 - 阿拉木图州一个通过微信平台建立起来的公民互助组织"慈善者们"，借助微信平台的便利性，开展了多次社会援助行动，对多个存在困难的家庭进行了物质帮助。

据"慈善者们"团体成员朱马泰•阿里木别克吾勒介绍，该户主团体最近的一次慈善活动，是通过微信平台为3名年龄在10-16岁、家庭困难身患疾病的儿童募捐。



募捐活动在很短的时间内便筹集到了约13.6万坚戈的善款。目前这笔捐款已经全部转交给了需要帮助的3名儿童的家庭。



据了解，"慈善者们"公民互助团体共有350多名成员，主要通过微信平台进行联系，建有一个主要的"交流群"。该团体每月都会组织募捐活动，对经过核实的、急需物质和资金帮助的困难人群提供慈善救助。



团体中的成员每次的捐款数额多数在1000坚戈左右。



定期举行此类慈善活动，已经成为了这一公民团体的惯例。团体成员强调，组织这一慈善团体的目的，旨在为需要帮助的弱势群体提供支持。



今年一月，"慈善者们"还曾通过微信募捐，为一户因意外失火而无家可归的家庭提供了350万坚戈的善款，帮助该户居民安全度过了寒冬。



微信，是由中国腾讯公司开发的一款跨平台的通讯工具。支持单人、多人参与，通过手机网络发送语音、图片、视频和文字，也具有转账、付款和网络购物等功能。



【编译：木合塔尔·木拉提】