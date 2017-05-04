德米斯图拉：避免叙利亚冲突升级的建议正在阿斯塔纳得到认真讨论

哈通社阿斯塔纳--据联合国电台消息，由俄罗斯、土耳其和伊朗三国牵头的叙利亚问题和平会谈第四轮会议５月３日在阿斯塔纳召开。联合国叙利亚问题特使德米斯图拉会后向媒体发表简短谈话，对叙利亚境内目前的冲突局势表示严重关切，称各方提出的旨在避免冲突进一步升级的建议正在得到"非常认真的讨论"。

德米斯图拉３日在阿斯塔纳会谈首日的讨论结束后向媒体发表讲话称，联合国对近日有关叙利亚境内的武装冲突再度升级、尤其是指控政府军开展空袭的相关报道表示"非常关切"，呼吁与会各方在当前"敏感时刻"保持克制，就旨在避免冲突进一步升级的相关建议进行认真考虑和探讨。



德米斯图拉表示，与会各方正在保持积极接触。鉴于目前的利害关系，联合国代表团将竭尽全力支持会谈得以继续，同时呼吁就相关指称进行调查，采取措施立即停止不加区别的空袭，并确保其不再继续发生。



据报道，叙利亚反对派联合代表团早些时候表示，由于政府军对平民的残暴空袭行动，反对派将暂停参加和谈。德米斯图拉当天就此指出，他希望反对派代表团能够积极与会，就是否能够产生停火止暴结果的可能性进行磋商。德米斯图拉说，每当有关结束叙利亚危机的和平谈判进行之时，冲突中的一方或另一方总会制造此类事件，当务之急是避免其破坏和谈带来好消息的机会。



此轮阿斯塔纳和谈将于５月４日继续进行。德米斯图拉呼吁与会各方继续就避免局势升级和构建彼此信任的有效措施展开讨论，不要再次错失一个如此重要的契机。



今年１月２４日，在俄罗斯、土耳其和伊朗三国推动下，叙利亚政府和反对派在阿斯塔纳举行和谈。会后三国宣布，将建立叙利亚停火联合监督机制以确保停火协议的执行。随后，俄、土、伊三国在阿斯塔纳已举行了叙利亚问题联合行动小组的三次会议。



【编辑：金桥】