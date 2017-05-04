能源部：延长石油减产协议的决定符合我国立场

哈通社阿斯塔纳 -- 据能源部消息，能源部长波兹姆巴耶夫日前同到访的沙特政府代表团举行了会谈。

据悉，沙特政府代表团由沙特能源、工业和矿产部大臣哈立德•法利赫率领，代表团中还包括多家沙特大型国有能源企业。



双方就纳扎尔巴耶夫总统2016年访问沙特期间，双方达成的一系列涉及石油化工、核能和可再生能源等领域的双边合作协议落实问题进行了讨论，并重点就2017年下半年石油减产协议的相关问题深入交换了意见。



波兹姆巴耶夫强调，今年1月哈萨克斯坦充分履行了减产协议。他指出，相比去年年末的数据，2017年1-3月哈萨克斯坦的石油开采量有微小增长。哈萨克斯坦将全力确保在6月的总结中，切实履行对减产协议做出的承诺。



波兹姆巴耶夫表示，延长减产协议符合我国立场，哈方将参加今年5月末在维也纳举行的关于延长石油减产协议的谈判。



值得一提的是，2016年末，多国共同签署石油减产协议，规定2017上半年欧佩克国家每日减产120万桶，非欧佩克国家减少55.8万桶，其中哈萨克斯坦2万桶。



国际能源署透露，1-2月欧佩克国家完成减产任务的98%，非欧佩克国家完成37%。



【编译：木合塔尔·木拉提】