政府第一副总理会见土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫

哈通社阿斯塔纳 -- 据总理官网消息，5月4日，政府第一副总理阿斯哈尔•马明对土库曼斯坦进行工作访问。

期间，马明会见土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫，并出席关于经济、科技和文化合作的哈萨克斯坦-土库曼斯坦政府间委员会第9次会议。



在同土库曼斯坦总统举行会谈时，双方就两国经贸合作前景深入交换意见。



马明表示，土库曼斯坦总统于2017年4月18日至19日对哈萨克斯坦进行国事访问后，旋即在土库曼斯坦举行政府间委员会会议。土总统的访哈行程为深化两国合作起到重要推动作用。



双方认为，哈萨克斯坦和土库曼斯坦拥有共同边界，这为建立互利合作关系提供便利机会，两国应为推进双边贸易作出不懈努力。



据悉，2016年，哈土双边贸易额达2.835亿美元，同比增长59%。



双方强调，需积极落实土库曼斯坦总统在访哈行程期间达成的重要共识，并将哈土双边贸易额提升至10亿美元。



别尔德穆哈梅多夫表示，有意参加阿斯塔纳世博会。



当日，由马明和主持召开的关于经济、科技和文化合作的哈萨克斯坦-土库曼斯坦政府间委员会第9次会议在阿什哈巴德举行。



与会人士就落实此前达成的协议交换意见，并指出，需进一步加强两国在燃料、能源，交通、通信、工业、农业、环保、教育、文化等领域的合作。



会议指出加强两国经贸关系和提升双边贸易额的重要性。



哈萨克斯坦企业就参与阿什哈巴德-阿富汗边界建设项目、土库曼纳巴德-玛丽铁路维修项目、法拉比市钢轨焊接公司和塞尔达尔市车厢维修厂改造项目预先达成共识。



此外，双方就土库曼斯坦航天器建设项目、航天专家培训、曼格斯套州和巴尔干省边界处成立贸易区及在拯救咸海国际组织框架下加强合作等事宜交换意见。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】



