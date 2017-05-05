塔吉边界发生地震 奇姆肯特有震感

哈通社阿斯塔纳--教育科学部科学委员会地震实验小组5月4日发布消息称，塔吉克斯坦与吉尔吉斯斯坦交界处4日发生地震，我国南部城市奇姆肯特有震感。

据地震专家数据，此次震级为5.9级，震源深5公里，南哈州奇姆肯特市民对地震普遍有震感。

【编译：金桥】