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12:55, 05 五月 2017 | GMT +6
塔吉边界发生地震 奇姆肯特有震感
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哈通社阿斯塔纳--教育科学部科学委员会地震实验小组5月4日发布消息称，塔吉克斯坦与吉尔吉斯斯坦交界处4日发生地震，我国南部城市奇姆肯特有震感。
据地震专家数据，此次震级为5.9级，震源深5公里，南哈州奇姆肯特市民对地震普遍有震感。
【编译：金桥】
标签:
地震
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