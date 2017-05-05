特朗普放宽执行对宗教团体从事政治活动的禁令

哈通社阿斯塔纳 -- 据美媒消息，美国总统特朗普放宽了政府对禁止免税宗教团体参与政治活动的规定的执法力度。

5月4日，特朗普签署了一道行政命令，给予美国国税局在审查有关禁令的执行情况时以"最高的执法斟酌权"，这个禁令本来就很少执行。



特朗普星期四在推特上发文说，"牧师、神父或伊玛目如果讲论具有重要的公共或政治议题，就有失去免税资格的风险-这是严重的财务处罚。" 他的行政命令下令国税局不要实施约翰逊修正案。这条修正案禁止宗教组织和慈善机构支持政治候选人。



特朗普的行政命令还允许反对前总统奥巴马健保改革相关条款的保守宗教团体免受健保法令的约束。相关条款要求这些宗教团体为计划生育等他们认为违反其宗教信仰的健康保险埋单。



在被确定为全国祈祷日的这一天，特朗普在白宫接见了基督教保守派人士，并签署了这道涉及宗教自由的行政命令。



特朗普总统说:"今天我的政府以身作则，我们采取历史性措施来保护美国的宗教自由，再也不许打击、欺负有宗教信仰的人或是压制他们的声音，而且我们永远都不会代表宗教歧视。"



【编辑：昂哈尔】

