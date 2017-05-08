世博会意大利馆推介会活动在罗马举行

哈通社阿斯塔纳 -- 据24.kz网站消息，阿斯塔纳世博会意大利国家馆推介活动日前在该国首都罗马举行。

意大利为世博展品划拨150万欧元。世博会期间，意大利大型能源企业将参展世博会，并展出可替代能源开发领域的高科技展品。



意大利国家馆总面积为900平方米。世博会期间，意大利将向参观者展示该国在能源领域从1940年至今所取得的成就。国家馆共由4个部分组成，每一个部分都以意大利科学家的名称命名，且展品主题也各不相同。展品信息将以视频方式介绍。国家馆装饰工作将由意大利著名设计师保罗•迪吉杰利负责实施。这位设计师此前曾亲自参与设计阿斯塔纳歌剧院。



保罗在接受采访时表示，意大利首先将向参观者介绍该国历史、文化和传统习俗。意大利高度重视世博会期间将展出的每一件展品，并认为通过虚拟方式展出展品必将给参观者留下深刻印象。



值得一提的是，意大利是最早确认将参展世博会的国家之一。意大利20多家大型能源企业计划参展世博会。在可替代能源领域，意大利拥有丰富经验。因为相比其他国家，意大利天然气和石油较为丰富。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】