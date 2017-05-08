马克龙当选法国总统的五大原因

哈通社阿斯塔纳 -- 39岁的政治新星埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）当选成为法国总统，引发政坛大地震。

马克龙由现任法国总统奥朗德（Francois Hollande）一手提拔，在奥朗德政府中曾出任经济部长。2016年他辞去职务，发起"前进党"政治运动，独立组织总统竞选活动。



此役之前，马克龙从来没有当过议员，也未没有参与过竞选政治。他也是首位同时不被法国两大政党社会党和共和党，甚至国民阵线支持的热门总统候选人。



为什么他能击败传统两大政党以及承袭父亲政治志业的马琳·勒庞（Marine Le Pen）？



因为幸运



无庸置疑地，马克龙的胜选有部分原因是因为运气好。



中间偏右阵营本来胜算甚高，候选人弗朗索瓦·菲永（François Fillon）气势如虹。但其后菲永丑闻缠身而未能在第一轮投票中胜出。





而现任总统奥朗德的社会党今次派出的候选人贝诺瓦·阿蒙（Benoît Hamon）不但民调低，党内的声音也分歧。



"马克龙非常幸运，他面临的事前完全没料到的状况。"巴黎Terra Nova智库研究员马克-奥利维尔·帕迪（Marc-Olivier Padis）表示。



因为判断力佳



但是只凭幸运并不能让马克龙胜选成为法国总统。



马克龙原本有希望代表社会党竞选，但他发现社会党执政多年之下民意惨澹，党的声音很难被社会认同。



"他能在别人还没看到机会时就掌握先机，"马克-奥利维尔·帕迪表示。



他选择投身欧洲大陆其他地方兴起的政治运动──例如西班牙新兴左派政党我们可以"（Podemos）、义大利"五星运动"。他看到法国并没有如西班牙、义大利等能够造成传统政治版图改变的政治势力。



所以在2016年4月，他成立名为"前进！"（En Marche!）的政党，四个月后他辞去奥朗德政府中的职位。



因为创新



驻巴黎独立记者艾蜜莉‧舒赛（Emily Schultheis）分析，马克龙成立前进党后，参考美国总统奥巴马2008年竞选时发起的草根运动。



他的第一个大型运动是"大游行"（Grande Marche），发动没有政治经验的民众参与活动。





这场运动与曾经协助奥巴马竞选的政治公司合作，利用演算法，找出最能代表法国整体的地区，接着派出志愿者挨家挨户访问30万家户，艾蜜莉‧舒赛解说"大游行"的背景。



志愿者不仅仅发放传单，他们选了全国选民进行总共2万5千场15分钟的深度访谈。这些资料被汇整成一个大型资料库，为马克龙的选举和政策制定提供材料。



"这个大型焦点团体让马克龙可以试探政治水温、让民众提前认识他，也让他的志愿者学习如何进行家户访谈。这为他的总统大选选战打下基础。"艾蜜莉‧舒赛表示。



选举结果证明，他的一套策略是有效的。



因为形象正面



马克龙的政治性格看似矛盾。



这名"政治新星"曾是左派总统奥朗德的门生，在他们的政府中担任经济部长。他投身政治草根运动前是投资银行家，也是提出激进主张的中间主义者。



对他的对手勒庞来说，这些都成为攻击的箭靶。勒庞阵营称他是菁英群体的候选人，而不是如他所宣称的代表新世代。



但他拒绝被称为"奥朗德第二"，他创造出新的形象让对现状绝望的法国人感到耳目一新。





"法国现在普遍有一种悲观情绪，可以说是过度悲观。然后马克龙带来一种乐观的、正面的讯息。"马克-奥利维尔·帕迪说。



"他很年轻、充满活力，他不是解释他会为法国做什么，而是对人民解释他们能得到什么机会，他是唯一传达这种讯息的候选人。"



因为对抗勒庞



和马克龙传达的正面讯息恰恰相反──他的对手勒庞传达出反移民、反欧盟、反体制的负面讯息。



马克龙的竞选活动大多播放流行音乐、气氛热闹，而勒庞的场子常充满抗议群众、瓶罐与火炬、大批警力驻守，而且有种愤怒的情绪在其中流动。





5月3日进行的大型电视辩论是一场愤怒的集会，双方都使用侮辱性的言词攻击对方。



勒庞说马克龙是"野蛮全球化的代表"，愿意出卖法国的资产及主权。



马克龙则指勒庞是"恐惧的女祭师"，指她大放厥词，但没有实质政策。



她的极右派主张可能使法国更加分裂动荡，而法国民众认为，马克龙是唯一能阻止勒庞的人。



【编辑：昂哈尔 来源：BBC中文网】