美国驻哈大使：向同盟国二战功勋老兵鞠躬致敬

哈通社阿斯塔纳 -- 5月9日，美国驻哈大使乔治•克洛尔在INS主页上发布视频，向功勋老兵致以二战胜利72周年纪念日祝贺。

视频中，克洛尔说道："尊敬的二战功勋老兵！我谨代表美国外交官、美国人民和自己的名义，祝贺大家二战胜利72周年纪念日快乐，愿全体哈萨克斯坦人民身体健康，愿哈萨克斯坦国泰民安、繁荣发展！只有团结合作、共同抗敌才有机会战胜一切，而您们的努力充分证明了这一点。我们向同盟国二战功勋老兵鞠躬致敬，永远不会忘记那些为自由与和平而战的烈士们。衷心祝贺大家胜利日快乐！"



据此前报道 ，5月1日，美国驻哈大使乔治•克洛尔发布视频祝贺哈萨克斯坦人民团结日快乐，并用哈萨克语演唱哈萨克斯坦国歌。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】