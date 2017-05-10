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16:04, 10 五月 2017 | GMT +6
纳扎尔巴耶夫签署法案就航空领域相关问题进行补充修改
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哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统10日签署法案就航空领域相关问题进行补充修改。
消息称，总统签署批准了《就空域使用和航空服务相关问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案。
【编译：小穆】
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