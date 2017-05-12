阿斯塔纳和谈：叙利亚总统支持建立冲突降级区

哈通社阿斯塔纳 - 据塔斯社报道，叙利亚总统巴沙尔•阿萨德认为，在叙利亚境内设立冲突降级区，将为反政府武装放下武器，同政府达成和解提供可能。

"建立这些冲突降级区的目的，旨在促进公民团体的组建和为其他省区反对派武装分子与政府达成和解提供可能。这同时也是为武装分子回归理性，恢复自己的合法身份提供一个选择。换句话说，放下武器，将能够接受赦免。"阿萨德说。



叙利亚总统在强调建立冲突降级区的正确性的同时表示，要实现最终的目标仍需时日。



"反对派武装分子能否把握住这个机会，我们还需要时间去验证。"他说。



在阿斯塔纳叙利亚问题和平会议第四轮会谈中，作为停火担保国的俄罗斯、土耳其和伊朗就在叙利亚境内建立冲突降级区达成共识，并签署了合作备忘录。



据悉，"冲突降级区"包括伊德利卜和阿勒颇、拉塔基亚和哈马省、霍姆斯城北部地区、东古塔、南德拉、库奈特拉省等地区。根据协议，从5月5日起，这一区域将禁止包括空袭在内的所有武装行动。协议为期半年，且有可能延长。



联合国叙利亚问题特使德米斯图拉对阿斯塔纳和谈中达成的这一协议表示支持，并表示这将为叙利亚实现和平带来重要的影响。



据此前报道，俄方已将相关文件提交联合国安理会审议。



【编译：木合塔尔·木拉提】