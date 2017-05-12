阿尔法拉比国立大学与联合国文明联盟签署合作备忘录

哈通社阿斯塔纳 - 据阿尔法拉比国立大学消息，联合国文明联盟高级代表纳赛尔日前访问该校，并同阿尔法拉比大学签署《建立良善公民社会》项目合作备忘录。

据了解，该项目的主旨在于，向青年人宣传和平和谐和公正的思想。这一思想是根据著名学者和哲学家阿尔法拉比的社会理念建立的。



在阿尔法拉比大学发表的讲话中，联合国文明联盟高级代表纳赛尔表示，现代化高等学府的使命，是将文明的道德观念深刻的烙印在青年的价值观当中，并以此为基础开展教育，实现世界大同的理念。







"我们应超越民族与宗教的界限，为一个和平而美好的，没有纷争的世界而共同努力。"纳赛尔在演讲中说。



在同纳赛尔的会谈中，阿尔法拉比大学校长哈利姆•穆塔诺夫表示，阿尔法拉比的名言--"没有道德观念的教育，是人类的敌人，它会将人类引入歧途"，即使在今天依然值得重视。







"高等学府在教育中，若能将正确的价值观念与科学知识同时提供给学生，则将对整个社会的良性发展起到极佳的促进作用。"穆塔诺夫说。



据了解，阿尔法拉比大学已启动了名为《Al-Farabi University smart city》的项目，加大在教育中对人道主义思想的关注。











【编译：木合塔尔·木拉提】