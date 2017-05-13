大规模网络攻击似乎蔓布全球

哈通社阿斯塔纳 —— 据外媒消息，俄罗斯网络安全公司卡巴斯基实验室13日发布消息称，该公司记录了使用勒索软件对74个不同国家的45,000次攻击，而且数字还在迅速增加。

据BBC报道，全球多国的电脑系统都分别遭受勒索程式攻击，包括欧美和亚洲多国。其中在英国，国民保健署的部份电脑系统被病毒感染后陷于瘫痪，救护车被迫把病人转送到尚未受影响的医院。



这个名为WannaCry（意思是"想哭"）的电脑病毒主要针对运行微软视窗系统的电脑。电脑受感染后，会显示一个讯息指系统内的档案已被加密，而使用者必须向黑客支付价值约300美元的比特币，赎回档案。



据了解，全球99个国家和地区都有电脑受感染的报告，包括英国、俄罗斯和中国。



据报，病毒是针对一个由美国国家安全局在四月在视窗系统内发现的一个弱点。在四月在黑客团队声称已从国家安全局偷取了关于那个弱点的资料，并把它公开上载到网络上。



微软公司称在三月已经向视窗使用者发出补丁，修复那个弱点，但全球可能有许多电脑尚未安装。



据悉，北里海经营公司（NCOC）卡沙甘油田北里海项目运营服务器12日晚18时遭遇黑客攻击，但攻击没有对油田各项工作造成任何影响。



【编辑：小穆】