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    17:22, 13 五月 2017 | GMT +6

    哈萨克斯坦主题车厢亮相北京地铁

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    哈通社北京 -- 据哈通社驻北京记者报道，新华社新媒体中心在北京地铁开展"一带一路"主题车厢和影像展。

    哈萨克斯坦主题车厢和影像展印有哈萨克传统绣花、哈萨克毡房、捕猎的雄鹰、"Nur Astana"清真寺和哈萨克名人画像。

     

    新华社新媒体中心代表赵秀峰（音译）在接受哈通社记者采访时说："新华社新媒体中心同京港地铁携手，在北京地铁４号线宣武门站举办'一带一路'主题影像展。主要目的是向北京市民介绍丝绸之路国家的文化和自然美景。"

    据他介绍，主题影像展展示了哈萨克斯坦、中国、伊朗和土库曼斯坦等12个国家和地区的建筑、美食、风景、文化，给乘客带来别样的文化体验。

     

    "2015-2016年，我曾去过哈萨克斯坦，并对贵国自然风景留下了深刻的影响。哈萨克斯坦是全力支持中国'一带一路'战略规划的国家，并完美对接了'光明大道'经济计划。2017年是哈萨克斯坦中国旅游年。我认为，我们将会为中国游客创造进一步了解哈萨克斯坦的机会。"他说。

    据悉，"一带一路"国际合作高峰论坛于5月14-15日在中国北京召开。包括纳扎尔巴耶夫总统在内的29个国家的国家元首和政府首脑将出席论坛。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 中国 丝绸之路 一带一路 黄金储备
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