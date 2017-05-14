“一带一路”高峰论坛在中国举行 习近平发表主题演讲

哈通社阿斯塔纳 - 据新华社报道，5月14日，"一带一路"国际合作高峰论坛开幕式在中国首都北京举行。中国国家主席习近平出席开幕仪式，并发表了主题为《携手推进"一带一路"建设》的主旨演讲。

演讲中，习近平强调坚持以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，携手推动"一带一路"建设行稳致远，将"一带一路"建成和平、繁荣、开放、创新、文明之路，迈向更加美好的明天。



古丝绸之路创造了地区大发展大繁荣



习近平在演讲中称，古丝绸之路见证了陆上"使者相望于道，商旅不绝于途"的盛况，也见证了海上"舶交海中，不知其数"的繁华。



在这条大动脉上，资金、技术、人员等生产要素自由流动，商品、资源、成果等实现共享。



阿拉木图、撒马尔罕、长安等重镇和苏尔港、广州等良港兴旺发达，罗马、安息、贵霜等古国欣欣向荣，中国汉唐迎来盛世。



习近平强调，古丝绸之路创造了地区大发展大繁荣。



"一带一路"建设成果丰硕



习近平表示，在2013年在哈萨克斯坦访问期间提出"一带一路"倡议的4年来，全球100多个国家和国际组织积极支持和参与"一带一路"建设，联合国大会、联合国安理会等重要决议也纳入"一带一路"建设内容。



"一带一路"建设逐渐从理念转化为行动，从愿景转变为现实，建设成果丰硕。这是政策沟通不断深化、设施联通不断加强、贸易畅通不断提升、资金融通不断扩大、民心相通不断促进的4年。



中国将向丝路基金新增资金1000亿元人民币



习近平在讲话中指出，2014年至2016年，中国同"一带一路"沿线国家贸易总额超过3万亿美元。中国对"一带一路"沿线国家投资累计超过500亿美元。中国企业已经在20多个国家建设56个经贸合作区，为有关国家创造近11亿美元税收和18万个就业岗位。



为进一步加强同沿线国家之间的合作，推动已经落地的各项合作项目的不断落实，中国将加大资金支持，向丝路基金新增资金1000亿元人民币，鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计为3000亿元人民币。



"一带一路"：共建共享共繁荣



讲话中，习近平还强调了在政治经济合作的同时，应广泛的加强各国之间在教育、人文等多个领域的大范围交流与合作，加深各国之间的相互联系。



他表示，"一带一路"建设植根于丝绸之路的历史土壤，重点面向亚欧非大陆，同时向所有朋友开放。"一带一路"建设将由大家共同商量，建设成果将由大家共同分享。



俄罗斯总统普京、土耳其总统埃尔多安、联合国秘书长古特雷斯也在开幕式上致辞。



据了解，"一带一路"国际合作高峰论坛是中国首倡举办的"一带一路"建设框架内层级最高、规模最大的国际会议，主题是"加强国际合作，共建‘一带一路'，实现共赢发展"，由开幕式、领导人圆桌峰会、高级别会议三部分组成。



包括我国总统纳扎尔巴耶夫在内的29国元首和政府首脑，以及其他100多个国家和70多个国际组织约1500名代表出席此次高峰论坛。



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