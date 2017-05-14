西哈州将开设哈伊加合资化工厂

哈通社奥拉尔 -- 5月13日，西哈州州长阿尔泰•阔勒格诺夫在奥拉尔会见"QazChem"化工厂负责人索伊德•霍塞尼和海萨•朱马利耶夫一行。该公司负责人表示，公司计划在西哈州成立哈萨克斯坦、伊朗、加拿大合资化工厂。该化工厂旨向石油天然气公司提供高质量哈萨克斯坦化工产品。

2016年8月，为吸引更多外来投资，西哈州企业界人士对伊朗伊斯兰共和国进行工作访问。投资吸引问题后来在奥拉尔举行的2016西哈州投资论坛中得到了进一步详细讨论。



据西哈州州长介绍，2016年，在对伊朗进行工作访问期间，纳扎尔巴耶夫总统提到应进一步加强两国友好关系，尤其是商业领域的合作。在此框架下，西哈州企业界人士同伊朗投资商进行磋商，签署关于成立哈萨克斯坦、伊朗和加拿大合资化工厂的文件。目前，哈方已开始实施化工厂建设工程。





据霍塞尼介绍，化工厂将充分利用现代化技术生产高品质产品。化工厂建设工程将完全依照哈萨克斯坦法案规定实施，并将优先考虑环保和安全问题。





据朱马利耶夫介绍，化工厂产品不仅将满足哈萨克斯坦石油天然气公司的需求，同时还将为减少西哈州运输成本发挥重要作用。"QazChem"化工厂还计划于近期建设生产石油和储存化学试剂的工厂。化工厂正式投入运行后，将新增50余个工作岗位。



最后，双方就"QazChem"化工厂建设计划、引资和专家招募工作及其他一些合作问题进行探讨。





【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】