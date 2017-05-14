勒索软件蔓延 专家教你五招防攻击

哈通社阿斯塔纳 -- 全球近百个国家遭大规模的网络攻击，英国多家医院系统也因此瘫痪。这款WanaCrypt0r 2.0的勒索软件，也被称为WanaCry 或 WCry。电脑一旦被它攻击，黑客将封锁用户的电脑档案，并要求用户支付赎金后才归还电脑档案。

凶猛的勒索软件在网路上蔓延，要防止电脑"中毒" ，综合《每日电讯报》、《福布斯》以及《消费者报告》专家的看法，以下五招有助降低被勒索软件攻击的几率。

一、备份重要文件

Wanacry勒索软件主要以封锁电脑资料和文件来要求赎金，因此防范的方法就是将重要的档案和资料备份起来（使用外接硬盘或云端系统备份）。如果遭攻击，还可以找回重要文件。

二、不要随意下载附件或软件

电邮内的链接有时会隐藏恶意软件，如果有需要，可以浏览器上直接输入网址，以防外来的攻击。此外，也需要特别注意电邮中的附件，除非很清楚附件的内容和来源，否侧不要随意下载。除了电邮附件，也要提防网站的恶意广告，和在浏览不熟悉的网站时要格外小心。千万不要轻易下载未经官方网站确认的软件，软件和应用程序最好从官方网站下载，下载前也应该阅读评论，以防万一。

三、避免长时间浏览不安全网站

尤其是色情片网站或是盗版电影网站，这些提供盗版资源的网站更容易遭到病毒攻击。长时间的浏览这些网站，提高被病毒入侵的风险。

四、下载杀毒软件

杀毒软件可防止勒索软件被下载到电脑，同时可以找出勒索软件的所在。此外，杀毒软件可以对电脑在下载文件前进行扫描，检测是否有勒索软件。

五、定时安装更新

电脑公司都会推出更新，以解决软件可能会被用来下载勒索软件的弱点。Wanacry病毒最初在二月出现，微软在三月的时候推出了更新，因此若还没更新最新版本，应立即更新。



【编辑：木合塔尔·木拉提】