哈通社阿斯塔纳 -- 据新华社消息，5月14日，中国国家主席习近平在北京召开"一带一路"国际合作高峰论坛欢迎宴会，并致辞。

习近平指出，人类生活在共同的家园，拥有共同的命运，人类历史始终在不同民族、不同文化的相遇相知中向前发展。



习近平说，北京是千年古都，见证了历史的沧桑变迁。北京也是一座现代新城，随着中国发展不断展现新的风貌。北京更是一座国际化大都市，东西方不同文明时时刻刻在这里相遇和交融。



在北京，你可以游览古老的故宫、长城、天坛，也可以参观现代派的鸟巢、水立方、国家大剧院。你能听到中国传统的京剧和相声，也能欣赏来自西方的芭蕾舞和交响乐。你会碰到衣着新潮、穿行在世界名品商店里的中国青年，也能遇见操着流利汉语、在老胡同里徜徉的外国友人。



一滴水里观沧海，一粒沙中看世界。北京从历史上的小城，成为今天的国际化大都市，向我们揭示了一个道理：人类生活在共同的家园，拥有共同的命运，人类历史始终在不同民族、不同文化的相遇相知中向前发展。



2000多年前，我们的先辈们就是怀着友好交往的朴素愿望，开辟了古丝绸之路，开启了人类文明史上的大交流时代。今天，我们传承古丝绸之路精神，共商"一带一路"建设，是历史潮流的沿续，也是面向未来的正确抉择。



"一带一路"建设承载着我们对文明交流的渴望，将继续担当文明沟通的使者，推动各种文明互学互鉴，让人类文明更加绚烂多彩。



"一带一路"建设承载着我们对和平安宁的期盼，将成为拉近国家间关系的纽带，让各国人民守望相助，各国互尊互信，共同打造和谐家园，建设和平世界。



"一带一路"建设承载着我们对共同发展的追求，将帮助各国打破发展瓶颈，缩小发展差距，共享发展成果，打造甘苦与共、命运相连的发展共同体。

"一带一路"建设承载着我们对美好生活的向往，将把每个国家、每个百姓的梦想凝结为共同愿望，让理想变为现实，让人民幸福安康。



今天，"一带一路"国际合作高峰论坛高级别会议成功举行，大家讨论热烈、成果丰硕。明天，我们将在雁栖湖畔举行圆桌峰会，共同规划"一带一路"建设合作大计。"一带一路"建设正站在新的起点上，开启新的征程。



我们正走在一条充满希望的道路上。我相信，只要我们相向而行，心连心，不后退，不停步，我们终能迎来路路相连、美美与共的那一天。我相信，我们的事业会像古丝绸之路一样流传久远、泽被后代。



【编辑：昂哈尔】