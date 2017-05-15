能源部长：世界市场铀价上涨系受哈萨克斯坦降低铀产量影响

哈通社阿斯塔纳 -- 5月15日，能源部部长哈纳特•波兹姆巴耶夫在阿斯塔纳举行的政府会议上表示，世界市场铀价上涨20%系受哈萨克斯坦降低铀产量影响。

波兹姆巴耶夫表示，2016年，我国铀产量达24070吨，较2009年相比增长76%。哈萨克工业生产企业旗下包括日本、法国、加拿大、中国、俄罗斯合资企业。他们所持股份为30%至65%之间。如今，共有12家企业负责铀产工程，其中11家企业为俄罗斯、法国、中国、加拿大、日本和吉尔吉斯斯坦合资企业。目前我国生产的所有铀产品均出口至国际市场，其中优先向中国、欧洲、加拿大和美国出口。



据波兹姆巴耶夫介绍，2016年，国际天然铀市场中，80%的铀产品得以加工生产。世界主要铀产国有哈萨克斯坦、澳大利亚、加拿大、尼日利亚和俄罗斯。其中，哈萨克斯坦铀产量占全球铀产量的39%。



波兹姆巴耶夫表示，从2011年起，国际铀市场对铀的需求正在日益增长。2016年，天然铀价格明显下跌，在一年内共降低40%。受国际天然铀市场形势影响，2017年1月，哈萨克斯坦决定将铀产量减少2.2万吨（-10%）。该数值占国际铀产量的3%。在作出这一决定后，国际市场铀价上涨了20%。据专家预测，这一决定或将打破铀价稳定格局和供应与需求的平衡。尽管国际铀市场面临危机，但哈萨克斯坦有能力一直保持全球第一产铀国的地位。



值得一提的是，哈萨克斯坦探明铀储量居世界第二，其储量占全球总储量的12%。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】