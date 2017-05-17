驻摩尔多瓦大使会见摩总理菲利普

哈通社阿斯塔纳 -- 据外交部消息，我国驻摩尔多瓦大使萨玛特•沃尔达巴耶夫日前在摩尔多瓦首都同该国总理帕维尔•菲利普举行会谈。

双方就哈摩两国经济合作交换意见，并指出应进一步深化两国在食品生产、原料加工、植物栽培和养殖技术、旅游和教育领域的合作。在"新丝绸之路"计划框架下，双方强调建造欧亚运输通道的重要性。



双方还就在哈萨克斯坦境内开设合资企业和开通通往欧亚经济联盟、中亚、中国、伊朗和波斯湾国家市场之路深入交换意见。



沃尔达巴耶夫向菲利普介绍了纳扎尔巴耶夫总统发表的《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》年度国情咨文中提到的国家发展五大优先方向、宪法改革计划成果及纳扎尔巴耶夫总统发表的题为《面向未来的计划：精神文明的复兴》的署名文章。



菲利普表示，纳扎尔巴耶夫总统在哈萨克斯坦获得独立之路发挥重要作用，哈萨克斯坦在国际舞台上的积极性和责任性政策值得赞赏。摩尔多瓦愿同哈萨克斯坦进一步深化友谊与合作关系。



双方还就即将举行的哈萨克斯坦-摩尔多瓦政府间委员会经贸合作会议相关事宜进行商讨。



【编译：昂哈尔】