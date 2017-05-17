哈萨克斯坦真理报评论“一带一路”国际合作高峰论坛

哈通社阿斯塔纳 -- 5月15日，《哈萨克斯坦真理报》头版专题报道"一带一路"国际合作高峰论坛，文章编译如下：

中国首次举办的"一带一路"国际合作高峰论坛规模宏大，有29国元首和政府首脑，以及联合国、世界银行、国际货币基金组织等主要负责人参加了论坛，而这仅仅是高层领导。总体上论坛参与人员覆盖全球近130个国家，哈萨克斯坦代表团由总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫率领。

中国"一带一路"倡议的积极实施已进入第四个年头，该倡议首次提出是在2013年中国国家主席习近平访问哈萨克斯坦期间。倡议非常及时且必要，许多国家开始积极参与。目前，已有100多个国家和国际组织支持中国的创举，其中有几十个国家与中国签署了伙伴协议。"一带一路"国际合作高峰论坛为丝绸之路上的互惠联系提供了新的发展动力。

值得注意的是，有些不在这条著名贸易通道上的国家也开始表现出极大兴趣，倡议的多样性和显而易见的好处使其变得更加全球化。

哈萨克斯坦一直以来都明白互惠一体化和建设性国际合作在单个国家乃至整个世界稳定发展中的重要作用，因此成为深度参与"一带一路"倡议的国家之一。当前，哈"光明之路"基础设施建设发展规划正与"丝绸之路经济带"建设进行对接。

"一带一路"倡议旨在建设陆路和海路交通，连接国家、地区和各洲，打造经济合作带，加强贸易联系。此外，它还致力于在共同利益基础上全方位加强参与国国家战略发展的协调和对接。

中国国家主席习近平在论坛开幕式上强调，伟大的丝绸之路在当时给地区带来了前所未有的增长和繁荣。历史表明，这是一条相遇相知、共同发展之路，我们要将"一带一路"建成和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路。

习近平还表示，中国将加大对"一带一路"建设资金支持，向丝路基金新增资金1000亿元人民币；中国国家开发银行、进出口银行将提供总额约约3800亿元人民币专项贷款，用于支持"一带一路"基础设施建设、产能、金融合作；中国将在未来3年向参与"一带一路"建设的发展中国家和国际组织提供600亿元人民币援助，建设更多民生项目。

"一带一路"国际合作高峰论坛的目的在于讨论加强合作领域，建立互相协作和成果分享的平台。参与者就基础设施建设、经贸合作、工业领域投资、能源和资源、金融支持及环保等问题进行了讨论和研究。

如此规模大、层次高的论坛还有一个毋庸置疑的作用--它为世界各国领导人不仅提供了官方表达自己立场的机会，还可在非正式场合中进行私人交流和互动。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫对论坛组织给予了高度评价："我认为，论坛将成为本年度最重要的国际活动之一，习近平主席在开幕式上的讲话内容十分丰富，对国家间合作的许多问题给出了答案。‘一带一路'是一个新范式、新水平的合作方案"。纳扎尔巴耶夫还强调，"一带一路"不仅是区域层面的合作，还是不同国家和大洲之间的合作。"有超过60个国家参与其中，覆盖了世界45%的人口。哈萨克斯坦和中国的合作已成为典范，其他国家可以向我们学习"。

纳扎尔巴耶夫还指出了一体化进程的重要性，强调了"一带一路"倡议在现代条件下的特殊作用，肯定了"光明之路"新经济政策与"丝绸之路经济带"建设对接的积极成果。

【来源：中国商务部驻哈参赞处 编辑：木合塔尔·木拉提】