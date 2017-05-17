越来越多的哈萨克斯坦人选择乘飞机出行

哈通社阿斯塔纳 - 随着生活水平的提高，哈萨克斯坦人的出行习惯正在悄然发生改变。最明显的变化在于乘坐火车出行的人数正在逐渐减少，而乘坐飞机出行的人变得越来越多。

数据显示，2017年1-4月，哈萨克斯坦铁路客运行业输送旅客人数同比下降2万多人次。而与此同时，航空客运企业输送旅客人数同比上升29万人次。



但需要指出的是，铁路客运依然是绝大多数人远距离出行的首要选择。今年前四个月铁路客运行业输送旅客总人数达670万人，仍占据客运行业的首位。



据悉，铁路客运行业2017年前四个月的总收入额约为2334亿坚戈。



但是，近3年间，铁路客运业的总收入出现了显著地下滑，特别是在2015年期间的下滑最为明显。而与此同期，航空客运业的收入开始不断上升，尤其是2016年前四个月，航空客运业总收入同比上升了近110亿坚戈。



目前，蓬勃发展的货运业务，成为了铁路运输业增收的主要方向。2017年1-4月，行业共输送货物1150亿吨，同比增长14%。通过货物运输获得的收入增长8%，达2070亿坚戈。



【编译：木合塔尔·木拉提】