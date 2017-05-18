托卡耶夫为和平与和谐作出贡献的宗教领袖和宗教人士颁奖

哈通社阿斯塔纳 -- 5月18日，世界和传统宗教领袖大会秘书处第十六次会议在阿斯塔纳举行。参议院（议会上院）议长托卡耶夫出席会议。

期间，托卡耶夫向一些宗教领袖颁发"博爱"荣誉勋章，以表彰其为社会和平与和谐所作贡献。



此外，托卡耶夫还向一些宗教人士颁发哈萨克斯坦独立25周年纪念勋章。



据宗教事务和社会组织管理部副部长别热克•阿仁介绍，世界和传统宗教领袖大会秘书处下一次会议将为宗教功勋人士颁发"阿斯塔纳"国际奖与世界和传统宗教领袖大会荣誉勋章，以表彰其为宗教间对话所作出的贡献。



阿仁表示，哈将根据相关规定颁发这些勋章。该勋章得主首先必须是为促进宗教间与文化间对话作出贡献的宗教领袖或宗教人士。其次，他们须为巩固精神和谐作出积极贡献。此外，他们还必须参加过三次以上的世界和传统宗教领袖大会会议，并积极参加该大会秘书处会议。



会议还提出提前制定"阿斯塔纳"国际奖候选人名单。



托卡耶夫表示，这一提议是纳扎尔巴耶夫总统在上一次会议所提出的。本次会议与会者皆有机会获此奖。



据悉，贝德福德主教理查德•阿特金逊、印度苏迈亚梵语文化研究中心主任卡莱•阿查利亚、最高伊玛目爱资哈尔对外关系顾问阿布德拉赫曼•穆萨、沙特王国伊斯兰事务与宗教基金大臣顾问阿卜杜拉•阿勒勒黑丹、伊朗文化与伊斯兰联络组织副总裁哈赫拉曼•索雷玛尼等出席会议。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】

























