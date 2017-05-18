中国媒体：投资“一带一路” 中企海外盈利者过半数

哈通社阿斯塔纳 -- 据《经济观察网》报道，中国商务部国际贸易经济合作研究院《中国企业海外可持续发展报告2017》显示，中国企业在海外经营中超过半数的企业已实现盈利，18%的企业收支基本持平，暂时亏损的企业占比为26%。

消息称，5月17号，中国商务部国际贸易经济合作研究院举办"一带一路"国际合作高峰论坛专家解读会，研究院对外投资合作研究所所长梁桂宁对该报告进行了解读。

《中国企业海外可持续发展报告2017》由中国商务部国际贸易经济合作研究院、国资委研究中心以及联合国开发计划署驻华代表处共同编写完成，在"一带一路"国际合作高峰论坛上正式发布。

该报告从社会表现、经济表现、环境表现和治理表现四个维度就中国企业海外可持续发展表现进行了评估。

梁桂宁介绍，参与本次调研的企业样本总数为543份，其中国有企业占41%，民营企业占59%。集中在第二产业的企业为408家，第三产业有187家。东南亚、中亚／西亚以及非洲是上述企业在"一带一路"上开展业务的前三名热门区域。这些企业中有32%在海外开展业务年限在5年以下，23%的企业则有20年以上的经验。

"出海"时间长短的不同在相当程度上影响了企业的盈亏状况。对284家盈利的企业进行分析，发现投资规模在5000万以上的，盈利情况较好；投资年限在5年以上的盈利表现得更好，而投资年限在10～15年的企业尤为突出。

梁桂宁表示，20%亏损的企业更多是出现在开展海外投资时间不长的，规模比较小的企业当中。他认为造成这一现象的原因是多方面的，"既有企业自身的原因也有在东道国开展对外投资合作当中所遇到的一些风险和挑战。"

梁桂宁列举报告中相关数据：工程承包在中国对外投资当中达到1260亿，同比占新签合同额51.6%，承包工程更多涉及到基础设施建设，包括到今年2017年1-3月份，中国企业在"一带一路"沿线承包工程新签合同额是222亿美元，占对外承包工程51%左右。报告当中还显示，绿地投资和工程承包是两大主要的海外投资合作形式。

据报告显示，盈利比例较高的企业的行业分布依次为：电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，信息服务业，交通运输仓储和邮政业。这些能源、基础设施和通信技术行业都属于中长期的规模性投资，这也印证了投资时间和投资规模与企业盈利状况之间的相关性。

梁桂宁谈到，在和受访企业的交谈时能够发现，其亏损有的只是暂时性的。就如何应对这一问题，他认为事先可行性调查研究、尽职调查能够起到重要作用。对一些大型企业而言，在海外开展投资时间比较长，在这方面做得比较好、比较充分；中小企业尤其是民营企业，包括在海外投资时间不长的企业在这方面做得比较弱。这"也就为他们在未来投资活动当中埋下了一些风险。"梁桂宁说。



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