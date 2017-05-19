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    10:46, 19 五月 2017 | GMT +6

    《我是歌手》将推出哈萨克斯坦版

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    哈通社阿斯塔纳 - 大型歌唱真人秀节目《我是歌手》将被引进哈萨克斯坦。

    据31频道消息，从今年6月开始，31频道将同中方人员合作，着手启动哈萨克斯坦版《我是歌手》节目的制作工作。

    消息称，哈萨克斯坦版《我是歌手》的参赛者将不仅仅局限于我国歌手，除我国选手外，来自吉尔吉斯、乌兹别克斯坦、俄罗斯、乌克兰的14名优秀歌者将同台竞技，角逐最终的歌王称号。

    31频道总经理巴格达特•霍加赫梅托夫表示，《我是歌手》节目同曾经红极一时的Got Talent, X Factor, The Voice等节目有着明显的区别。

    "参加这一节目的歌手都是业内知名的顶尖歌者，而对其作出评判的权力则在演播室内的普通听众手中，最终将有7名歌手进入决赛，并选出其中最受欢迎的前三名。"他说。

    值得一提的是，我国青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮今年通过参加中国版《歌手2017》节目，迅速走红中国。他在中国的成功，甚至反过来又提升了自身在国内的影响力。

    31频道方面未透露迪玛希是否会参与国内版《我是歌手》节目的录制。

    按照计划，哈萨克斯坦版《我是歌手》节目将于今年9月，正式在31频道播出。节目优胜者将获得参加国际版《我是歌手》的入场券。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    娱乐 迪玛希 黄金储备
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