中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    17:05, 19 五月 2017 | GMT +6

    我的房间项目：记录每个人的私生活空间

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳 -- 我的房间项目（My Room Project）是南非摄影师John Thackwray 的一个私人拍摄项目。

    在这个项目中，摄影师通过超广角镜头的特殊呈现力，从一个特殊的视角来重新构建"个体生活空间"的记录方式。

    从纽约曼哈顿市中心的公寓到尼泊尔僧人的小屋，Thackwray 花六年的时间，已经拍摄了超过全球55个国家的1200个卧室。作为一个长期关注大众生活的制片人，Thackwray想了解人们（尤其是80、90后年轻人）的日常生活。摄影项目，取材自他在全球旅行过程中遇到的各色人等的房间，通过在每个参与者的卧室天花板上设置一个摄影头，捕捉人们在最隐私的房间里的画面。

    值得一提的是，摄影作品中出现哈萨克斯坦江布尔州一家普通的哈萨克毡房。

    拉巴斯（玻利维亚）


    大理 （中国）


    加德满都（尼泊尔）


    东京（日本）


    利雅得（沙特阿拉伯）


    德黑兰（伊朗）



    新西伯利亚（俄罗斯）

    伊斯坦布尔（土耳其）


    纽约（美国）


    巴黎（法国）


    奇通圭扎（津巴布韦）


    德班（南非）


    奇瓦瓦（墨西哥）


    柏林（德国）

    【编辑：小穆】

    标签:
    文化 旅游 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!