副外长卡玛勒迪诺夫会见阿尔及利亚总理塞拉勒

哈通社阿斯塔纳 -- 据外交部消息，总统特使、外交部副部长阿克勒别克•卡玛勒迪诺夫23日抵达阿尔及利亚，开始对该国进行工作访问。

访问期间，卡玛勒迪诺夫同阿尔及利亚总理阿卜杜勒·马利克·塞拉勒举行双边会谈。

会谈中，双方就两国政治、经济、投资和文化等领域的合作关系，以及国际组织框架内的互相作用前景进行了讨论。

卡玛勒迪诺夫示，哈萨克斯坦与阿尔及利亚在伊斯兰合作组织框架内的合作伙伴关系处于高等水平。他还指出，阿尔及利亚在北非地区稳定具有重要作用的伊斯兰大国之一。

会谈中，总统特使向塞拉勒总理提交了纳扎尔巴耶夫总统邀请阿尔及利亚出席今年9月10-11日在阿斯塔纳召开的伊斯兰合作组织科学与技术首次峰会的邀请函。

塞拉勒总理表示，阿尔及利亚全力支持纳扎尔巴耶夫总统建立伊斯兰食品安全组织的倡议，并确认出席伊斯兰合作组织科学与技术峰会。并强调，阿尔及利亚愿意近期签署协议加入伊斯兰食品安全组织，成为该组织的一员。

此外，总统特使还同阿尔及利亚外交部秘书长和领导层举行了会谈。

根据会谈结果，双方就建立哈阿两国政府间委员会达成了共识。

【编译：小穆】