中国驻哈大使张汉晖同中哈媒体代表举行见面会

哈通社阿斯塔纳 -- 据中国驻哈使馆消息，5月23日，中国驻哈萨克斯坦使馆在阿斯塔纳北京大厦举行同中哈媒体代表见面会。

消息称，张汉晖大使向与会媒体详细介绍了"一带一路"国际合作高峰论坛在北京成功举办的情况，高度评价纳扎尔巴耶夫总统应邀赴华参会的成果和意义，同时就近期两国高层交往预热。



哈萨克国际通讯社、《哈萨克斯坦真理报》、《主权报》、《先行者报》、《快报》、《新一代报》、《资本报》、《专家报》、《商队报》、哈萨克电讯社、"哈萨克斯坦"国家电视台、"哈巴尔24"电视台、阿斯塔纳电视台、"法律网"、"今日网"、"腾格里网"、"B news"网站等20家哈媒体负责人、编辑、资深记者和网络大V、知名博主以及人民日报、新华社、央视、中新社、新疆电视台驻站记者和使馆代表40余人出席。



张大使指出，应习近平主席邀请，纳扎尔巴耶夫总统参加了于5月14日至15日在北京举办的首届"一带一路"国际合作高峰论坛。纳扎尔巴耶夫总统在峰会上的致辞内涵丰富，立意高远，为国际社会凝聚共识，更好推动"一带一路"建设注入强劲动力。中方对此高度评价。习近平主席在"一带一路"国际合作高峰论坛期间发表重要演讲，为下一阶段"一带一路"建设指明了方向，提供了蓝图。中方愿与哈方深化在共建"一带一路"框架下的各领域互利合作。论坛期间，习近平主席和李克强总理分别会见了纳扎尔巴耶夫总统。两国领导就推动双边关系和各领域合作发展深入交换了意见，达成广泛共识。双方充分肯定近年来两国在推动"一带一路"和"光明之路"新经济政策对接方面取得的成果，一致认为要抓住共建"一带一路"的历史机遇，推动两国关系迈上新台阶。





张大使表示，结合6月上旬哈萨克斯坦举办上海合作组织峰会和2017阿斯塔纳专项世博会，中哈两国将展开一系列高层交往和配套活动。这是继纳扎尔巴耶夫总统赴华参加"一带一路"国际合作高峰论坛后，今年两国关系发展中的头等大事。双方都高度重视，正加紧认真筹备。张大使强调，中哈关系正处于历史最好时期。双方将以隆重庆祝建交25周年为契机，总结双边关系发展的成功经验，明确今后合作的优先方向。



见面会现场，张大使还就中哈产能合作、人文交流、中方积极参与阿斯塔纳专项世博会、亚投行发展以及哈方媒体关切的国际和地区热点问题回答了记者提问。

座谈会结束后，张大使同部分与会代表合影留念。

