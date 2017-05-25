美联储：若经济符合预期将很快加息

哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒消息，美国联邦储备委员会24日公布的5月份货币政策会议纪要显示，绝大多数美联储官员认为如果经济增长符合预期，美联储将很快加息。

纪要显示，尽管近期美国消费和通胀数据不如预期，但美联储官员对经济和通胀率的预测较3月份基本没有变化。他们认为，一季度经济疲软是暂时的，未来美国经济增长将会回升。



美联储官员认为，美国就业增长稳定，居民收入和财富稳步增长，家庭财务状况逐步改善，消费信心保持强劲，这些因素将继续支持消费稳步增长。



纪要还显示，几乎所有官员认为，如果经济增长和加息路径符合预期，今年开始缩减资产负债表是合适的。



自2008年底至2014年10月，美联储先后出台三轮量化宽松政策，通过购买美国国债及其他机构债券来压低长期利率，刺激经济增长。美联储资产负债表规模已从金融危机前的不到1万亿美元膨胀至当前的约4.5万亿美元。



目前，美联储一直把购债计划中到期的债券本金进行再投资以维持当前资产负债表规模。



美联储官员还就如何缩减资产负债表达成了共识。他们倾向于逐步允许债券到期，不再进行再投资，即对每月到期不再投资的债券规模设定上限，并每三个月提高一次上限，从而逐步将资产负债表降至正常水平。



分析人士指出，会议纪要的内容暗示美联储仍将维持今年再加息两次的预期，预计美联储最早可能于6月加息。美联储将于6月13日至14日举行下一次货币政策例会。



【编辑：昂哈尔】