日本七成国民支持女皇制度

哈通社阿斯塔纳 -- 据日媒消息，日本天皇的皇位继承问题出现新的波澜。最新民调显示，有68%的日本国民支持女皇制度。而这一制度也得到了日本执政的自民党干事长二阶俊博的支持。

日本新闻网报道，二阶俊博在24日的朝日卫视节目中说："在一个尊重女性的时代里，不让女性成为天皇是不可理解的。"



但日本首相安倍晋三本人，一直对女皇制度持不赞成的态度。



日本天皇的第三代孙辈当中，有三个女孩和一个男孩。这位名叫"悠仁"的9岁男孩，是天皇的小儿子秋筱宫的夫人纪子妃在40岁时所生，被日本的保守派们认为是未来天皇的最佳接班人。但由于日本皇太子家目前只生了一个女儿爱子，在当今天皇退位后，指定谁来做新的皇太子将成为一个重大的宫廷之争。



理论上，皇太子继承皇位后，应指定自己的孩子接任皇太子之位。但是如果指定爱子做皇太子的话，日本将来将会出现女皇。



日本保守派势力认为，既然皇室已有男丁，就应该传给悠仁，以维持日本明治维新以来男性天皇的体统。



调查结果显示，日本国民当中有68%的人支持女皇制度，反对者只有12%，其中男性当中更有72%的人支持女皇制度。此一结果与安倍对女皇制度的消极态度形成了鲜明的对比。



【编辑：昂哈尔】