日本保险公司瞄准中国富人 推出癌症险可赴日治疗

哈通社阿斯塔纳 -- 日媒称，日本生命保险公司已开始在中国以富裕阶层为主要对象销售医疗保险。其特点是参保者万一患癌的话，可以获得无须追加费用即可在日本接受治疗的保障。在中国，随着癌症患者的增加，希望到日本接受治疗的人也越来越多。该公司认为，上述保险服务有助于唤起可为外国人提供先进医疗服务的赴日医疗旅游的需求。

据《日本经济新闻》网站5月24日报道，由日本生命保险（出资30%）与中国政府下属金融机构合资成立的人寿保险公司"长生人寿"将成为销售窗口。其机制是参保者患癌症之际，在原则上将通过保险金来支付患者在日本接受治疗所需的旅费、住宿费和治疗费等。

"长生人寿"将与从事医疗机构中介等的日本威马捷救援株式会社展开合作。从与EAJ展开合作的日本国内1000家医疗机构中，介绍符合患者的症状和希望的医院。此外，还将代办医疗签证等手续。由于治疗费将由长生人寿支付，因此日本的医疗机构无须担心患者欠费等。这也是优势之一。

第一年度预计销售2万份保险，获得5000万元保险费收入，预计3年后达到10万份。

中国的人寿保险市场的规模处于世界第4位。在日本人寿保险企业中，明治安田生命保险和住友生命保险已进入中国。不过包括当地人寿保险在内，终身保险和养老保险等销售占大部分，而医疗保险等仍然较少，与日本相比，保险的普及率也较低。

【编辑：木合塔尔·木拉提】