15:50, 27 五月 2017 | GMT +6
欧亚经济委员会初步拟定申请参与俄进口替代计划的欧亚经济联盟国家企业清单
哈通社阿斯塔纳 -- 据国际文传电讯社讯，近日，欧亚经济委员会向媒体表示，已初步拟定申请参与俄进口替代计划的欧亚经济联盟国家企业清单，主要涉及17个工业领域的62个项目。
委员会进一步明确，在联盟内部实施进口替代的有关文件已通过审议，进口替代计划将为一体化手段应用提供新的机遇。
如某种产品已在联盟某个成员国生产，就可以直接采购使用，其他国家则转向新型产品的生产，有利于预算资金的优化配置。
欧亚经济委员会的方案基于俄联邦工贸部和能源部联合提交的文件，目的在于吸引联盟成员国企业参加俄进口替代计划。
清单包括机床设备、轻工、化学、电力机械制造等领域，项目涉及面广，实施期限各异，最远的项目在2025年之后；每个行业平均包含2-3个项目，化工行业的项目最多。
其中，轻工业项目最受关注，如针对建筑、医学和旅游等活动的"特种服装、专用鞋"项目，计划在2021年实施，28家哈萨克斯坦公司、5家白俄罗斯公司和2家吉尔吉斯斯坦企业有意参与；儿童校服生产项目则有12家企业表达了合作意愿，其中，白俄4家、哈7家和吉1家。
【编辑：木合塔尔·木拉提】