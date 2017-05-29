三星智付计划进入哈萨克斯坦

哈通社阿斯塔纳 - 韩国三星电子旗下的移动支付服务--三星智付（Samsung Pay）或将登陆哈萨克斯坦。

据三星电子中亚部公司消息，三星公司已经制定了关于将三星智付服务引入哈萨克斯坦市场的相关计划，并正在推进当中，但该公司尚未明确透露这一服务进入哈萨克斯坦的具体时间。



三星公司表示，哈萨克斯坦公众对三星智付服务的期待度相当高，市场前景良好。



三星智付（Samsung Pay）是韩国三星电子的一种基于NFC与MST（Magnetic Secure Transmission）技术的移动支付、电子现金以及管理会员卡服务，让消费者可以在支持三星智付（Samsung Pay）的三星Galaxy行动装置上进行款项支付。三星智付不需使用特殊的非接触型终端设备，可在支持NFC的读取器以及银行卡读取器上直接接触使用。



三星智付移动支付服务是目前国际上发展最快的移动支付系统之一，目前已经在韩国、美国、中国、西班牙、新加坡、澳大利亚、波多黎各、巴西、俄罗斯、泰国、马来西亚和印度尼西亚等国广泛使用。



目前在哈萨克斯坦，Apple Pay和PayPal是主要的移动支付服务形式。



从2015年开始使用的这类移动支付服务，已经得到了国内多家银行的支持。



据央行消息称，哈萨克斯坦目前使用信用卡的人数在一年内增长了50多万人，而POS机数量也由8.6万增长至11.5万。非现金支付交易额在2017年一季度达5144亿坚戈，相比2016年同期增长57%。



同时，智能手机用户数量也在不断增加当中。根据Google Survey提供的数据显示，我国65%的手机用户使用智能手机，主要使用人群年龄段在25-34岁。



【编译：木合塔尔·木拉提】