哈萨克斯坦全球科技创新指数排名提升

哈通社阿斯塔纳 -- 据投资和发展部消息，新发布的全球竞争力指数中，哈萨克斯坦在"技术准备度"一项从61位升至56位，创新潜力从72升到59位。排名上升主要原因是在于工业化政策的实施，新项目的落地使新技术不断涌现。

此外，哈萨克斯坦在全球创新指数中的排位也有所上升，从2015年的82升至2016年的75。国家加强工业创新发展规划出台前，创新活力为4%，出台后创新活力连年增长，2015年8.1%，2.16年9.3%。创新支出逐年增加，2016年同比增加一倍多，达1.5万亿坚戈。投入的增多提高了创新产品产量，2016年创新产品产值同比增加20%，达13亿美元。



相关部门目前正在阿尔法拉比大学和纳扎尔巴耶夫大学基础上建设高新技术创新集群。其中阿尔法拉比大学创新集群的战略任务之一是与跨国企业合作，2017年计划同麦肯锡公司建设第一个矿山冶金综合体中心，而著名的谷歌公司将为该项目提供云计算技术。这将有助于我国加大工业创新发展计划实施力度。



2017年10月，世界经济论坛将发布最新全球竞争力指数，哈萨克斯坦在全球竞争力排名中的名次有望得到进一步提升。



【编辑：昂哈尔】