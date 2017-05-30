外交部长会见科特迪瓦非洲一体化和海外侨民部长库利巴利

哈通社阿斯塔纳 -- 据外交部消息，外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫于29日在阿斯塔纳会见科特迪瓦非洲一体化和海外侨民部长伊莱·库利巴利。

会谈中，双方就两国经贸合作关系的前景和国际组织框架内的互相作用进行了讨论。

阿布德拉赫曼诺夫表示，建交以来两国的友好关系不断提升。在哈萨克斯坦竞选2017-2018年联合国安理会非常任理事国期间，科特迪瓦提供了大力的支持。哈萨克斯坦也将支持科特迪瓦参选2018-2019年联合国安理会非常任理事国选举。



阿布德拉赫曼诺夫还表示，2016全年，哈科双边贸易额为270万美元。他指出，两国经贸关系的发展具有巨大的潜力，双方应进一步推动各领域合作关系的发展。

库利巴利递交了该国总统邀请阿布德拉赫曼诺夫出席于今年7月10-11日在阿比让市召开的伊斯兰合作组织第44次外交部长会议的邀请函。

阿布德拉赫曼诺夫再次确认纳扎尔巴耶夫总统邀请科特迪瓦总统阿拉萨内·瓦塔拉出席今年9月10-11日在阿斯塔纳召开的伊斯兰合作组织科学与技术峰会。



据悉，哈萨克斯坦同科特迪瓦于2009年5月25日在大马士革召开的伊合组织第36次外长会议正式建立外交关系。



【编译：小穆】