驻俄大使在莫斯科会见哈萨克斯坦留学生

哈通社莫斯科 - 哈萨克斯坦驻俄罗斯大使伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫29日在莫斯科同正在当地留学的哈萨克斯坦留学生举行见面会。

据哈通社驻俄罗斯记者报道，见面会地点位于莫斯科国立国际关系学院教学楼内。



会上，与会的莫斯科国立国际关系学院院长伊格罗•安德烈夫表示，从前苏联时代开始，来自哈萨克斯坦的留学生就已经成为了莫斯科国立国际关系学院的重要生源。



据其介绍，1999年至今，在该校40多个外国留学生来源国家当中，哈萨克斯坦留学生群体仍是人数最多的一个。来自哈萨克斯坦的留学生始终积极地参与大学的各项事务，哈萨克斯坦留学生联盟拥有151名成员，是校内最大的学生自治团体，全部由哈萨克斯坦留学生组成。



塔斯马哈穆别托夫大使在讲话中称，他很荣幸能够在国际知名的高等学府中，同校方及哈萨克斯坦留学生见面，并向与会人员介绍了当前我国正在实施的各项国家计划。



大使表示，目前在俄罗斯共有7万多名哈萨克斯坦留学生，其中1万名在莫斯科各大高校求学。







大使强调，独立以来哈萨克斯坦取得了许多成就，而曾经在俄罗斯留学并学成归国的留学生群体，在国家的经济社会发展进程当中发挥了重要的作用。



"我们对诸位的未来充满期待。"大使说。



见面会上，留学生们还向大使提出了许多各自关心的问题，并得到了大使细致的解答。



【编译：木合塔尔·木拉提】