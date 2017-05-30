土耳其加强对达伊什组织的打击

哈通社阿斯塔纳 -- 据有关官员和分析人士消息，自从达伊什组织（即所谓"伊斯兰国"）声称在新年前夜制造了伊斯坦布尔莱纳夜总会致命袭击事件后，土耳其一直在强化对该恐怖组织的打击。

由土耳其一家私人公司搜集的数据显示，今年已有8名达伊什激进分子在土耳其被打死，近5百人被捕，525人被判刑。

另外，土耳其表示最近完成了在叙利亚北部代号为"幼发拉底之盾"的军事行动，自从该战役去年8月开始以来，已经打死2288名达伊什成员，其中包括今年打死的750人。

近几年里，土耳其一直因允许达伊什激进分子从其他国家借道土耳其进入邻国叙利亚和伊拉克，并允许达伊什的同情者在土耳其东南部获得庇护而受到激烈的抨击。

土耳其同时一直也是达伊什组织激进分子袭击的目标，其中包括由一名乌兹别克枪手实施的莱纳袭击事件，事件导致39人丧生，多人受伤。

鉴于来自达伊什的袭击变得清晰明确，土耳其在2015年年中开始在打击叙利亚和伊拉克的达伊什分子的联盟中发挥更大的作用，并开始在国内系统地打击达伊什组织。

根据土耳其副总理凯纳克所说，在过去两年里，有7万4千名来到土耳其以进入叙利亚并加入达伊什组织的外国人，被抓获并遭到驱逐。

【编辑：木合塔尔·木拉提】