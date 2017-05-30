咸海可持续发展国际论坛在克孜勒奥尔达拉开帷幕

哈通社克孜勒奥尔达 -- 5月30日，为期两天的第一届咸海可持续发展国际论坛在克孜勒奥尔达拉开帷幕。

论坛旨在讨论咸海地区环境问题解决方案，并进一步了解地区社会经济状况。论坛还就工业化环保、全球气候变化、水资源问题等交换意见。



国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃、议会议员、哈萨克斯坦和中亚国家中央和地方执行机构负责人、国际组织代表、科学家、专家等出席论坛。





论坛开幕式期间，克孜勒奥尔达州州长库谢尔巴耶夫表示，纳扎尔巴耶夫总统曾向联合国提出咸海问题会对中亚地区乃至全球造成影响。由于咸海的面积不断地萎缩而产生的灰尘和毒性盐分不久前甚至出现在欧洲和南极地区。





为咸海盆地和咸海地区作出重要贡献的国际组织和功勋人士签署了一系列合作协议。其中包括关于在咸海东岸建设"绿化带"计划、"旨在增进野生动物气候变化适应能力的咸海地区中心"建设计划、关于在哈穆斯特巴斯湖岸成立咸海科学旅游中心计划等。



根据论坛结果，与会者通过决议，决定将每年的3月26日定为"咸海日"。与会者还计划于近期举行咸海地区国家元首峰会。





本届论坛期间，主办方将放映关于咸海的纪录片和科教片，并介绍关于咸海地区的作品和专着。



论坛第二日，与会者将参观哈萨克斯坦境内的咸海地区。



【编译：昂哈尔】