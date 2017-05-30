默克尔在慕尼黑发表直白谈话 说给特朗普及德法选民听

哈通社阿斯塔纳 -- 据路透社消息，5月28日，德国总理默克尔谈话暗示战后秩序有所转变，此一讯息可谓非比寻常地直白。

不过资深的德国及欧洲政界人士表示，默克尔对于美国总统特朗普的不满情绪与日俱增、决心和法国新政府携手推动欧洲改革、以及对国内政局的考量等等，让默克尔深信她得要拿出一个立场。



默克尔周日在慕尼黑的一个人满为患的啤酒帐篷内发表谈话，内容出人意料地直接；在这之前她刚结束意大利西西里岛上举行的七国集团(G7)峰会，以及在布鲁塞尔召开的北大西洋公约组织(NATO)会议，这两场会议都聚焦在和特朗普间的紧张关系。



默克尔说，"某种程度而言，我们偶尔可以完全倚赖他人的时光已经结束。过去几天我体悟到了这一点。"



"我们欧洲人必须掌握自己的命运，和美国、英国以及其他邻国，甚至俄罗斯等等当然也要尽可能保持友好。"



"但我们必须明白，作为欧洲人，我们必须靠自己去争取未来，为我们的命运奋斗。"



默克尔周一重申了她的许多观点，这表明她的言论绝非出于偶然。



以下是可能促使默克尔做出此番讲话的部分原因。这是根据路透记者对德国和欧洲官员的访谈整理出来的。这些官员不愿透露姓名。



大选临近



民调显示，9月24日的德国大选之前，默克尔的保守党派已经建立了领先于主要对手--德国社会民主党(SPD)不小的优势。



但越来越多的迹象显示，她的竞选对手可能扛出反特朗普的大旗，这让默克尔显得对特朗普太软弱。



德国社会民主党已经明确表示，他们将顶住特朗普要求德国增加国防支出的压力，这是又一个获得选民共鸣的话题。尽管存在政治风险，但默克尔还是支持增加国防开支。



默克尔清楚表明德国可能不得不疏远特朗普，她这样说一方面是在维持国内支持，另一方面是在重新定义国防支出问题：使之不再是关乎实现特朗普的愿望，而是关乎欧洲构建独立于美国之外的防御能力。



默克尔7月初将在汉堡主持召开20国集团(G20)峰会。目前为止，她的策略都是试图引导特朗普政府在一些重大问题上达成共识，比如自由贸易、气候变化和移民。



但这次G7峰会表明，这种策略可能不奏效。



现在她的措辞发生转变，实际上是在承认她不能保证汉堡峰会取得正面结果。而单挑出美国来说事，又降低了在距离德国大选两个月时因G20峰会失败而被责备的风险。



德国官员说，马克龙在本月稍早的法国大选中胜出之前，默克尔是不会说这些话的。



身为一名亲欧派和多边主义者，马克龙已然成为默克尔志趣相投的可靠伙伴，让她可以在欧洲推进防御与安全合作、移民和欧元区改革等议题。



德国官员称，双方在G7峰会上的互动非常好。



默克尔同时也是向党内保守派暗示，他们应该作好妥协的准备。



"她利用与特朗普交手的机会，具体阐明更倾向支持欧洲一体化的政策，"一名德国官员称。"她是在测试如果对法国采取更友善政策的可能反应。"



默克尔的表态也是针对英国而发。德国政府担心英国当局仍对退欧抱有不切实际的期望。



默克尔在慕尼黑的谈话，是因为特朗普所带来的挫折感日益升高。根据多位官员描述，特朗普上任后的首次访问欧洲，让德国方面深感挫折。



这股挫折感先从布鲁塞尔开始，特朗普在一场与欧盟官员的非公开会谈上，再度对德国的贸易顺差及汽车出口穷追猛打。



到了NATO会议时情况更加恶化，当时特朗普又提出许多NATO成员国积欠巨款的说法。特朗普并未明确表示支持NATO第五条款，也就是共同防御条款，以及将俄罗斯视为NATO的主要威胁，这些都让德国及其他盟国感到不悦。



在七国集团峰会上，其它六国领导人在气候变化和移民问题上都与特朗普意见相左。除了政策问题，特朗普推开黑山总理的举动、以及与马克龙的"较劲"握手，都加深了怀疑态度。



"特朗普或许已经听到过，但他此行所显示出来的则是，他可能没有学习的能力，"另一名德国官员说道。



默克尔称在西西里岛的气候问题会谈"十分不尽人意"。



特朗普拒绝向盟国给出任何有关他会否留在巴黎气候协定框架内的提示，这也给人们留下了不好的印象。



离开西西里时，特朗普发推文称他将在本周就巴黎协定作出决定。



官员们称，默克尔在慕尼黑的演讲可被视为在提醒特朗普--他的决定将对美国与德国及其他合作伙伴的关系产生实际影响。



【编辑：昂哈尔】