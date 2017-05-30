摩洛哥确认出席伊斯兰合作组织科学与技术峰会

哈通社阿斯塔纳 -- 据外交部消息，5月30日，总统特使兼外交部副部长阿克勒别克•卡玛勒丁诺夫对摩洛哥王国进行工作访问。

访问期间，卡玛勒丁诺夫会见摩洛哥外交与合作部大臣布艾达。双方就政治、经济、投资和人文领域合作现状和前景深入交换意见。



卡玛勒丁诺夫向摩洛哥对哈萨克斯坦外交政策长期以来的支持表示感谢。他表示，摩洛哥在成立伊斯兰合作组织方面作出了重要贡献。2017年9月10日至11日，阿斯塔纳将举行伊斯兰合作组织科学与技术峰会。



随后，卡玛勒丁诺夫向布艾达转交了纳扎尔巴耶夫总统致摩洛哥国王穆罕默德六世的邀请函。





布艾达表示，摩洛哥国王高度评价纳扎尔巴耶夫总统的这一提议，并重视即将在阿斯塔纳举行的伊斯兰合作组织科学与技术峰会，因此摩洛哥必将出席该峰会。



卡玛勒丁诺夫高度评价摩洛哥在可持续能源发展领域的成就，并邀请摩洛哥企业积极参展阿斯塔纳世博会。



会谈中，双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。布艾达高度评价哈萨克斯坦作为联合国安理会非常任理事国所履行的职务和为调解叙利亚问题所作出的贡献。



【编译：昂哈尔】

