查找
哈萨克国际通讯社
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
中文
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
趋势:
总统府
任免
事件
首都
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
哈萨克国际通讯社
趋势
总统府
任免
事件
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
关于我们
哈通社简介
联系方式
广告
合作伙伴
图片网站
网站导航
标签
首页
所有新闻
10:42, 31 五月 2017 | GMT +6
美国考虑对进口太阳能电池征收紧急关税
None
哈通社阿斯塔纳 -- 世界贸易组织（WTO）周一发布的一份文件显示，美国已经通知WTO其余163个成员国，将考虑对进口太阳能电池征收紧急"保护性"关税。
此举将进一步加剧全球太阳能行业的竞争。
美国、中国和印度都试图成为太阳能市场的领导者。
【编辑：木合塔尔·木拉提】
标签:
中国
国际
美国
印度
黄金储备
正在阅读
更多新闻请访问我们的
Telegram 频道!