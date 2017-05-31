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    10:42, 31 五月 2017 | GMT +6

    美国考虑对进口太阳能电池征收紧急关税

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    哈通社阿斯塔纳 -- 世界贸易组织（WTO）周一发布的一份文件显示，美国已经通知WTO其余163个成员国，将考虑对进口太阳能电池征收紧急"保护性"关税。

    此举将进一步加剧全球太阳能行业的竞争。

    美国、中国和印度都试图成为太阳能市场的领导者。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】

     

    标签:
    中国 国际 美国 印度 黄金储备
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