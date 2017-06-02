中国外交部：印度和巴基斯坦将在阿斯塔纳峰会完成加入上合组织程序

哈通社阿斯塔纳 -- 据中国外交部消息，中国外交部发言人华春莹1日在例行记者会上表示，印度和巴基斯坦将在阿斯塔纳峰会完成加入上合组织程序。

有记者提问印度和巴基斯坦成为上合组织正式成员对改善两国双边关系有何积极影响时，华春莹说："有序推进上海合作组织扩员进程是成员国达成的共识。2015年上合组织乌法峰会上，成员国启动了接收印度、巴基斯坦加入上合组织程序。2016年塔什干峰会签署了关于印度、巴基斯坦加入上合组织义务的备忘录。目前，成员国同印、巴正加紧履行备忘录义务等相关法律程序，相关工作进展顺利。"

华春莹表示，上合组织将于即将在阿斯塔纳召开的峰会完成印度和巴基斯坦的加入程序。上合组织将完成成立以来的首次扩员，成为世界上人口最多、面积最大的地区合作组织，迎来前所未有的发展空间与合作潜力。

"我们真诚地希望印、巴加入之后，严格遵守《上合组织宪章》和《长期睦邻友好合作条约》规定，相向而行，友好合作，秉持"上海精神"，改善彼此关系，共同为上合组织发展注入新的活力。"她说。

【编辑：小穆】